AguAseo propone flota 100% nueva para modernizar recolección de la residuos en Colón

Una flota completamente nueva, mayor cobertura y tecnología para supervisar la operación en tiempo real forman parte de la propuesta presentada por AguAseo ante el Concejo Municipal de Colón para modernizar la gestión de residuos en el distrito.

El plan busca responder al crecimiento urbano y rural registrado durante más de 24 años de operación continua. Entre sus principales componentes figura el incremento de las rutas mensuales de recolección, que pasarían de 706 a 1,035, lo que representa un aumento de 46.6%.

Esta ampliación permitiría reforzar la frecuencia del servicio, incorporar sectores rurales y atender de manera programada los puntos críticos identificados en coordinación con las juntas comunales.

Uno de los ejes centrales es la renovación total de la flota con equipos nuevos, modelos 2026 en adelante, junto con un esquema de reposición periódica cada siete años de operación, orientado a mantener la capacidad y continuidad del servicio.

“Colón está en constante transformación y el servicio de recolección también debe evolucionar. Esta propuesta reúne más rutas, equipos nuevos, tecnología y soluciones ambientales para ofrecer una atención más eficiente a los colonenses”, afirmó Danisha Lay, Gerente General de AguAseo.

En materia ambiental, contempla puntos de acopio en comunidades y centros educativos, programas de compostaje y una planta integral para la selección y aprovechamiento de residuos, con el objetivo de reducir hasta en 40% el volumen enviado a disposición final.

“Una propuesta de esta naturaleza debe traducirse en obligaciones claras, medibles y sujetas a supervisión. La incorporación de tecnología, metas ambientales y ciclos definidos para la reposición de la flota permite establecer mejores condiciones para evaluar el cumplimiento y garantizar la continuidad del servicio”, destacó el Abogado Ambientalista Harley Mitchell.

La propuesta será evaluada por el Concejo Municipal de Colón y su ejecución dependerá de las aprobaciones correspondientes.