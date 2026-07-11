Economía

Agroferias del IMA se reactivan el 13 y 14 de julio en varios puntos del país

Agroferias del IMA se reactivan el 13 y 14 de julio en varios puntos del país
Redacción Web
11 de julio de 2026

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán nuevamente habilitadas los días lunes 13 y martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.

El IMA compartió el calendario oficial de estos puntos de venta de productos alimenticios, que iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del lunes 13 de julio: Coclé, Panamá Oeste y Darién.

Agroferias del martes 14 de julio: Colón, Chiriquí, Panamá, Coclé Herrera, Panamá Este, Veraguas, Panamá Oeste y Comarca Ngabe Buglé.

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La entidad recuerda al público asistir a estas ferias con su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

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