Agroferias del IMA se reactivan el 13 y 14 de julio en varios puntos del país

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán nuevamente habilitadas los días lunes 13 y martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.

El IMA compartió el calendario oficial de estos puntos de venta de productos alimenticios, que iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del lunes 13 de julio: Coclé, Panamá Oeste y Darién.

Agroferias del martes 14 de julio: Colón, Chiriquí, Panamá, Coclé Herrera, Panamá Este, Veraguas, Panamá Oeste y Comarca Ngabe Buglé.