Economía

Aeropuerto de Tocumen lidera tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe

Aeropuerto de Tocumen lidera tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe
ML | Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Redacción Web
07 de mayo de 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se posicionó como el número uno en tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe durante 2025, según el informe preliminar de ACI-LAC.

Tocumen movilizó 20.7 millones de pasajeros internacionales, superando a aeropuertos como Cancún, Ciudad de México, São Paulo y Bogotá. Además, registró un crecimiento de 8.2% frente a 2024, uno de los más altos de la región.

“El liderazgo de Tocumen en pasajeros internacionales no es casual. Es el resultado de decisiones, inversiones y una operación que responde a cómo se mueve hoy la región. Ahora el enfoque es sostener ese ritmo y prepararnos para alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030”, afirmó el gerente general, Jose Ruiz Blanco.

Según los datos de ACI-LAC, Tocumen movilizó 20,739,033 pasajeros internacionales, por encima de aeropuertos como Cancún (19,485,033), Ciudad de México (17,482,146), São Paulo/Guarulhos (16,805,814) y Bogotá (16,216,936). De hecho, el aeropuerto panameño también registró un crecimiento de 8,2 % en este segmento frente a 2024, uno de los incrementos más altos entre los principales aeropuertos internacionales de la región.

“Este crecimiento se traduce en más rutas, más empleo y más movimiento económico para Panamá”, asegura Ruiz Blanco.

En tráfico total de pasajeros, Tocumen se mantuvo dentro del top 10 de los aeropuertos más concurridos de América Latina y el Caribe, con 20,978,865 pasajeros en 2025 y un crecimiento de 8,6 % frente al año anterior.

En carga aérea, el aeropuerto reportó un aumento de 14,65 %, el segundo mayor crecimiento de la región, solo por detrás del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (16,68 %).

En cuanto a operaciones, Tocumen registró 165,964 movimientos de aeronaves en 2025, con un crecimiento de 8,6 %, el más alto entre los principales aeropuertos de América Latina y El Caribe en términos porcentuales.

Por su parte, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, destacó que el crecimiento de los aeropuertos de la región está impulsado por inversiones en infraestructura y el dinamismo del turismo.

A nivel regional, los diez aeropuertos con mayor tráfico internacional movilizaron 134 millones de pasajeros en 2025 (+3,69 %), mientras que el tráfico total superó los 790 millones de pasajeros (+3,8 %), según ACI-LAC, en un contexto de crecimiento sostenido del sector.

Tags:
Aeropuerto de Tocumen
|
pasajeros en América Latina
|
tráfico internacional
|
​Aeropuerto de Tocumen
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR