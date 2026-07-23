Advisors será la agencia de comunicación oficial de Xcom Latam 2026

Advisors, firma de asesoría integral en estrategia y comunicación, y XCOM LATAM firmaron un convenio de cooperación mediante el cual Advisors se incorpora como agencia de comunicaciones oficial de XCOM LATAM 2026, reafirmando el valor de la comunicación estratégica como una herramienta clave para conectar marcas, líderes, medios y audiencias en la región.

El acuerdo parte de una visión compartida sobre el rol de la comunicación como motor de reputación, influencia, relacionamiento y crecimiento empresarial. En un entorno donde las organizaciones necesitan construir conversaciones más relevantes, conectar con sus audiencias y fortalecer su posicionamiento, ambas marcas unen esfuerzos para impulsar una plataforma que reúne conocimiento, networking, liderazgo y oportunidades de negocio.

“Esta alianza estratégica con XCOM Latam representa una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando conversaciones de alto valor en la región. En Advisors nos sentimos honrados de asumir el rol de agencia de comunicación oficial del evento, aportando nuestra experiencia para amplificar su alcance, robustecer su posicionamiento y conectar con las audiencias clave de manera efectiva.” señaló Michael Caballero, CEO de Advisors.

XCOM LATAM 2026 se realizará el próximo 1 de octubre en el Panama Convention Center y reunirá a más de 500 líderes empresariales, comunicadores, periodistas, profesionales de marketing, representantes de medios, especialistas y tomadores de decisión de América Latina, en una jornada diseñada para compartir tendencias, experiencias y conversaciones que están marcando el futuro de la comunicación, los medios, el marketing y los negocios.

Por su parte, Michelle Domínguez, CEO de XCOM LATAM, destacó que esta alianza fortalece el propósito de la plataforma de convertirse en un punto de encuentro para quienes están transformando la forma de comunicar, influir y hacer negocios en América Latina. “Contar con Advisors como agencia oficial de comunicaciones representa sumar a un aliado estratégico que entiende el valor de la reputación, la narrativa y las conexiones relevantes. Esta colaboración nos permitirá amplificar el alcance de XCOM LATAM 2026 y acercar esta experiencia a una comunidad clave de líderes, marcas, medios y profesionales de la región”, afirmó Domínguez.

XCOM LATAM 2026 incluirá conferencias con expertos de alto perfil, casos de éxito, activaciones de marca, y oportunidades de conexión entre medios, empresas, comunicadores y profesionales de distintos sectores.