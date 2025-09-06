Aduanas retiene ropa deportiva presuntamente falsificada en puesto de control de Guabalá

Una cantidad importante de ropa deportiva presuntamente falsificada fue retenida este sábado, 6 de septiembre, durante una inspección de rutina en el Puesto de Control Integral de Guabalá, en la vía que conecta Panamá con la provincia de Chiriquí, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

La mercancía fue descubierta dentro de un camión de una empresa de encomiendas de Changuinola.

En un comunicado destacaron que los inspectores aduaneros, al solicitar la inspección del vehículo, encontraron dos cajas sospechosas que, al ser abiertas, revelaron conjuntos deportivos con logotipos de marcas reconocidas como Adidas, Nike y Puma.

La carga, procedente de Lima, Perú, y con destino final en David, Chiriquí, incluía:• 115 conjuntos deportivos del Real Madrid, de la presunta marca Adidas.• 55 conjuntos deportivos del FC Barcelona, de la presunta marca Nike.• 10 suéteres de la selección de Portugal, de la presunta marca Puma.

La mercancía quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas en su sede de David, Chiriquí, donde será sometida a los trámites correspondientes y a un análisis por parte de la Dirección de Propiedad Intelectual para confirmar la falsificación.