Acto de licitación eléctrica para plantas existentes recibe 71 ofertas

Acto de licitación eléctrica para plantas existentes recibe 71 ofertasCon la recepción de 71 ofertas concluyó el acto de licitación para plantas existentes, gestionado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) como parte de un proceso orientado a atender los requerimientos de potencia y energía del sistema eléctrico panameño.

“La respuesta registrada hoy refleja la confianza del mercado en un proceso que fue anunciado con antelación y conducido con criterios claros. Esto brinda certidumbre y permite a los agentes prepararse y participar, resultado que se evidencia en la cantidad de ofertas recibidas. Es en procesos como este donde se crean las condiciones para estabilizar la tarifa y para que el consumidor final pueda percibir beneficios a mediano plazo”, manifestó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez.

La licitación contemplaba tres renglones. El primero corresponde a potencia firme y opción de compra de energía, con requerimientos de 150 megavatios (MW) entre julio de 2026 y junio de 2029, y de 200 MW entre julio de 2029 y junio de 2038. Este renglón está dirigido a termoeléctricas existentes de diésel o búnker, con el compromiso de reconversión en un plazo no mayor a 36 meses.

El segundo abarca potencia firme para hidroeléctricas y térmicas a gas natural.

El tercero corresponde a energía para plantas hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas.

Uno de los elementos clave incorporados en este proceso es la reconversión de plantas térmicas, orientada al uso de tecnologías de combustión más eficientes y con mejor desempeño operativo, con el fin de aportar flexibilidad y confiabilidad a la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).