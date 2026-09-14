Acodeco revela diferencia de B/.22.72 en la Canasta Básica de Colón

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) en la provincia de Colón registró un costo promedio de B/.292.17 durante agosto de 2026, de acuerdo con el monitoreo de precios realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en diversos establecimientos comerciales. El estudio evaluó los 59 productos de consumo frecuente que integran la estructura de la CBA.

Según el comunicado, el costo más económico se registró en el supermercado Xtra Colón Cativá, con B/.283.44, seguido por Rey Calle 13, con B/.284.30, y Xtra 4 Altos, con B/.285.23. En contraste, los precios más elevados se ubicaron en Super 99 Colón (2000), con B/.306.16, Super 99 Colón, con B/.304.24, y Super 99 Puerto Escondido, con B/.300.07. La brecha entre el establecimiento de menor valor y el de mayor costo ascendió a B/.22.72, lo que representa una posibilidad de ahorro aproximada del 8%.

La Acodeco recordó que estos informes comparativos tienen como finalidad orientar la decisión de compra de la ciudadanía y precisó que los datos recabados corresponden al momento exacto de la encuesta, por lo que están sujetos a variaciones y no consideran ofertas especiales para clientes frecuentes. Los resultados completos se encuentran disponibles en los canales oficiales de la institución.