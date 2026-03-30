Acodeco reitera que los reclamos sobre servicios públicos corresponden a la ASEP

Las situaciones o reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos, como el suministro de electricidad, se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), reiteró la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en un comunicado.

“Las quejas o consultas vinculadas con facturación eléctrica, interrupciones del servicio, calidad del suministro, medidores u otros aspectos relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica deben ser canalizadas ante la ASEP, entidad responsable de regular, fiscalizar y supervisar a las empresas que brindan estos servicios en el país”, aclaró la institución ante el incremento de quejas y denuncias en redes sociales relacionadas con presuntas irregularidades en la prestación del servicio eléctrico.

La Acodeco, creada mediante la Ley 45 de 2007, tiene entre sus funciones velar por la protección de los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes y servicios en el mercado, así como promover la libre competencia. No obstante, la normativa establece claramente las competencias de cada institución en materia de regulación y atención de reclamos.