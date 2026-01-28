Acodeco realiza operativo de verificación de precios a la vista en los servicios de grúas

Durante un operativo en ocho patios que brindan el servicio de grúas en la ciudad de Panamá, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó que solo uno incumplía con la normativa que exige la exhibición clara y visible de los precios a los usuarios.

La institución recordó que esta omisión constituye una infracción a la Ley 45 de 2007. El artículo 56 de dicha ley establece que:”Todos los bienes y servicios ofrecidos en un establecimiento comercial deben mostrar de forma clara, precisa y en un lugar visible su precio de contado”.

Esta disposición también prohíbe a los proveedores emplear prácticas que induzcan al consumidor a confusión, error o engaño, obligándolos a cobrar únicamente el monto anunciado, salvo que se demuestre que este fue alterado por el cliente.

Asimismo, el artículo 36 de la citada ley refuerza la obligación de informar de manera clara y veraz sobre el costo de lo ofrecido.La Acodeco destacó que el precio es un dato obligatorio e indispensable en cualquier transacción.

Cuando no está a la vista, el consumidor desconoce cuánto deberá pagar, lo que vulnera su derecho a la información y representa una falta de transparencia.

Esto puede derivar en sanciones administrativas y multas económicas, cuyo monto varía según la gravedad, la reincidencia y el daño ocasionado.

Finalmente, se enfatizó que esta exigencia no se limita a alimentos o medicamentos, sino que aplica a toda clase de productos y servicios.

Esto incluye a las grúas, que suelen requerirse en situaciones de urgencia donde el consumidor se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad.