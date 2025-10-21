ACODECO: El 79% de los colegios particulares reportaron que mantendrán los mismos costos en matrículas

Funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informaron que de los 140 centros educativos que fueron incluidos en el informe del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares del país, correspondiente al año académico 2026, 111 colegios privados (79%) reportaron que mantendrán los mismos costos en matrículas y anualidades para el próximo año lectivo, sin registrar aumentos, según la muestra obtenida a nivel nacional.

Desde agosto de este año, de la institución contactaron 174 colegios privados a nivel nacional y de acuerdo con la información recopilada, en la ciudad de Panamá, donde se analizaron 49 centros educativos con datos comparables, los resultados, para el periodo en estudio: 2025 - 2026, fueron los siguientes: - Preescolar (Kínder): 36 colegios mantendrán los mismos costos; 11 registran aumentos.- Primaria: 34 sin variación y 13 con incrementos.- Premedia: 37 sin cambios y 10 con aumentos.- Media (Bachillerato): 40 mantienen los precios y 14 reportan aumentos entre B/.10.00 y B/.69.84.

Resultados por nivel educativo – Anualidades.Por otro lado, en la cuota de anualidad, según nivel educativo, se pudo comprobar los siguientes hallazgos, para el mismo periodo (2025 - 2026):- Kínder: 38 colegios sin aumentos y 10 con incrementos.- Primaria: 37 sin variación y 11 con aumentos.- Premedia: 36 sin cambios y 11 con incrementos.- Media o Bachillerato: 36 sin aumentos y 9 con incrementos.

La Acodeco recuerda a los padres de familia y acudientes que los colegios particulares deben informar claramente los costos de matrícula, mensualidad o anualidad por lo menos seis meses antes del inicio del período de matrícula, según lo que estipula el Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015.

También, deben investigar qué colegios son los más cercanos a su domicilio o centro de trabajo e informarse de los niveles de educación (grados) que imparten; asimismo, deben indagar sobre los costos de inscripción, mensualidad o anualidad y las fechas de pago.

Es importante revisar cuidadosamente el contrato de prestación del servicio educativo particular, el cual debe detallar los costos adicionales y los posibles descuentos aplicables.

El detalle completo de los costos de matrícula y anualidad por provincia se encuentra disponible en el sitio web oficial de la institución: http://www.acodeco.gob.pa