Acodeco detecta más de 17 mil productos vencidos en Bocas del Toro pese a la destrucción de su sede

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que, a pesar de la destrucción de su sede regional en Bocas del Toro durante los incidentes recientes, logró mantener sus operativos de vigilancia en la provincia. Entre enero y octubre de este año, la institución efectuó 1,412 verificaciones, en las cuales se encontraron 17,345 productos vencidos que estaban siendo comercializados.

Asimismo, la entidad detalló, en un comunicado, que se detectaron otras anomalías como 121 alimentos sin fecha de vencimiento y 322 productos sin precio a la vista. Además, resaltó que también han reforzado las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 134 de 2013, que establece descuentos para personas con discapacidad certificada por la Senadis, y la Ley 6 de 1987, que otorga beneficios a jubilados, pensionados y adultos mayores.

En consecuencia, la institución reportó que se han recaudado B/.19,305.00 en multas por las irregularidades encontradas.

Por otro lado, la administradora regional en Bocas del Toro, Rosalba De León, anunció que ya está operando la nueva sede en el Aeropuerto Internacional de Changuinola “Capitán Manuel Niño”, donde atienden a consumidores y agentes económicos.

Finalmente, De León hizo un llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad en los comercios locales a través de Sindi, disponible 24/7 por WhatsApp y Telegram al 6330-3333, además de las redes sociales @AcodecoPma y la página web institucional.