Economía

Acodeco detecta 222 irregularidades que afectan los beneficios de jubilados y pensionados

Acodeco detecta 222 irregularidades que afectan los beneficios de jubilados y pensionados
Redacción Web
15 de junio de 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y mayo de 2026, ha detectado 222 casos de incumplimiento de los beneficios otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Entre las principales irregularidades encontradas figuran 76 casos relacionados con la tasa de interés en préstamos, 46 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes y 26 por la ausencia de letreros informativos visibles sobre estos derechos.

Como resultado de estas infracciones, la institución ha impuesto 17 sanciones en primera instancia, las cuales suman un monto total de B/.19,340.00.

En caso de que no se respeten los descuentos establecidos en la Ley 6 del 16 de junio de 1987, la entidad recomienda presentar inicialmente el reclamo ante el encargado del establecimiento. Si la situación no se resuelve, el siguiente paso es reportar el caso ante la Acodeco, para lo cual es fundamental conservar evidencias como facturas, fotografías u otros documentos que respalden la reclamación.

$!Acodeco detecta 222 irregularidades que afectan los beneficios de jubilados y pensionados
Principales beneficios para jubilados y pensionados en Panamá

Entre los descuentos establecidos por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 destacan los siguientes:

Recreación y entretenimiento

* 50% en cines, teatros, deportes y espectáculos públicos (excepto actividades benéficas).

Transporte

* 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

* 25% en pasajes aéreos.

Hoteles, moteles y pensiones

* 50% de descuento de lunes a viernes.

* 30% de descuento de viernes a domingo.

Restaurantes

* 25% de descuento en consumo individual en restaurantes.

* 15% en comidas rápidas de franquicias nacionales e internacionales.

Salud

* 15% en hospitales y clínicas privadas.

* 20% en medicamentos en farmacias.

* 20% en honorarios médicos y quirúrgicos.

* 15% en servicios odontológicos y de optometría.

Servicios técnicos y profesionales

* 20% en honorarios profesionales.

* 20% en prótesis, aparatos y accesorios de ayuda.

Servicios públicos

* 25% en la tarifa de energía eléctrica hasta 600 kilovatios.

* 25% en el servicio telefónico residencial (una línea).

* 25% en el consumo de agua potable hasta B/.30.00.

Otros beneficios

* 50% en la solicitud de pasaportes.

* 50% en el impuesto de aeropuerto.

* 20% en servicios funerarios.

* 100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.

En el Metro de Panamá, los jubilados y pensionados también pueden recibir el descuento del 30%, acercándose a los puntos de atención al cliente para obtener la tarjeta especial. Una vez expedida, es necesario renovar anualmente la vigencia del beneficio. De no hacerlo, el sistema cobrará la tarifa regular de B/.0.35 en la Línea 1 y B/.0.50 en la Línea 2.

Cabe señalar que la labor de la Acodeco se limita a verificar el cumplimiento de la Ley 6 de 1987, así como orientar a la ciudadanía sobre el alcance de sus disposiciones.

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