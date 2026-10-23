Acodeco atiende hasta 30 consultas diarias sobre deficiencias en servicios públicos

En lo que va de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido 144 casos presenciales relacionados con servicios públicos. A través de sus distintos canales de atención, como telefonía, correo electrónico, WhatsApp, la línea 311 y la página web, registra entre 150 y 200 interacciones diarias, de las cuales se estima que entre 20 y 30 corresponden a consultas sobre servicios administrados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Según un comunicado oficial, estas inquietudes están vinculadas principalmente con facturaciones que los usuarios consideran incorrectas, así como con interrupciones o deficiencias en la calidad de la electricidad, el agua potable, el alcantarillado sanitario y las telecomunicaciones. Ante este panorama, la Acodeco orienta a los consumidores para que acudan a la entidad competente según la naturaleza de su inconveniente, evitando así que los reclamos se tramiten ante una institución sin facultad legal para resolverlos.

Como parte de este proceso de orientación, la institución recomienda presentar primero el reclamo ante la empresa proveedora, conservar el número de reporte y guardar las facturas o documentos que respalden la solicitud. Si el usuario no obtiene una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la ASEP para formalizar el trámite correspondiente. “¡Que tu reclamo llegue al lugar correcto!”, concluye la entidad, al recordar que conocer los derechos y utilizar las vías adecuadas constituye el primer paso para obtener una solución.