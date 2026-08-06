Acodeco: abastecimiento de gas licuado de 25 libras alcanza el 95% en los comercios minoristas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, según reportes de las dos empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras que operan en el país, el abastecimiento a los comercios minoristas alcanza aproximadamente un 95% a nivel nacional. La entidad señaló que la gran mayoría de abarroterías, minisúper y demás establecimientos autorizados ya han recibido el producto, por lo que el suministro continúa normalizándose en todo el territorio nacional.

La entidad explicó en un comunicado, debido a la alta demanda registrada en los últimos días, pueden presentarse casos puntuales en los que algún comercio agote temporalmente su inventario antes de recibir una nueva reposición. En esos casos, recomendó a los consumidores verificar la disponibilidad en otros comercios cercanos o acudir directamente a los centros de distribución de las empresas envasadoras, ubicados en distintos puntos del país, donde el cilindro de 25 libras se mantiene disponible para la venta al público.El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, indicó que “si en algún establecimiento el producto no está disponible momentáneamente, los consumidores pueden acudir a otro comercio cercano o directamente a los centros de distribución habilitados por las empresas, donde el abastecimiento está garantizado”.

La institución recordó que durante las verificaciones los comercios minoristas deben mantener el precio del cilindro claramente visible, respetar el precio subsidiado establecido para el cilindro de 25 libras, conservar íntegro el sello o precinto de seguridad y comercializarlo exclusivamente para uso doméstico.