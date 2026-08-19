A partir del viernes baja el precio de la gasolina y sube el diésel

La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de las 6:00 a.m. del viernes 21 de agosto y hasta las 5:59 a.m. del viernes 4 de septiembre de 2026 estarán vigentes nuevos precios máximos de venta al público para los combustibles en las estaciones de servicio de todo el país.

La gasolina de 95 octanos bajará B/.0.05 por litro, la de 91 octanos disminuirá B/.0.03, mientras que el diésel bajo en azufre aumentará B/.0.01.En Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos costará B/.1.23, la de 91 octanos B/.1.16 y el diésel B/.1.35.

En Arraiján y La Chorrera los precios serán de B/.1.23, B/.1.16 y B/.1.36; en Antón de B/.1.23, B/.1.17 y B/.1.36; en Penonomé, Aguadulce y Divisa de B/.1.23, B/.1.17 y B/.1.36; y en Chitré y Santiago de B/.1.24, B/.1.17 y B/.1.37.

En Las Tablas los precios máximos serán de B/.1.24 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.18 para la de 91 octanos y B/.1.37 para el diésel. En David serán de B/.1.25, B/.1.18 y B/.1.37; en Frontera y Boquete de B/.1.25, B/.1.18 y B/.1.38; en Volcán de B/.1.25, B/.1.19 y B/.1.38; en Cerro Punta de B/.1.26, B/.1.19 y B/.1.38; en Puerto Armuelles de B/.1.26, B/.1.19 y B/.1.38; y en Changuinola de B/.1.28, B/.1.21 y B/.1.40, respectivamente.

La Secretaría recordó que los precios de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas.