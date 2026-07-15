102 lotes de café panameño competirán en el Best of Panama

Con 102 lotes de café de especialidad, entre ellos 70 de la variedad Geisha, la caficultura panameña se prepara para enfrentar su prueba más exigente de calidad en la XXX edición del Best of Panama (BOP), donde buscará volver a cautivar a la élite mundial del café y superar el récord de 98 puntos alcanzado en la competencia de 2025, informó la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

Las joyas de la corona del café panameño estarán representadas por 35 lotes de Geisha Lavado, 35 de Geisha Natural y 32 de Varietales, cada uno con un peso de 30 kilogramos. Los lotes fueron preparados por 47 productores para participar en el certamen más exigente de la caficultura nacional.

La competencia comenzará con la Cata Nacional, que se realizará del 20 al 24 de julio, donde el jurado nacional seleccionará los mejores 24 lotes de cada categoría.

Posteriormente, del 28 de julio al 1 de agosto de 2026, durante la Cata Internacional, un panel de experimentados jueces internacionales escogerá a los ganadores y a los lotes que participarán en la subasta electrónica del BOP, explicó Ricardo Koyner, presidente de la SCAP. “Cada año es más difícil obtener estos puntajes. Realmente son únicos”, expresó Koyner.