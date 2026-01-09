Duty Free del 9 de enero de 2026

Buque no es bandera panameña

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aclaró que el buque petrolero Bella-1, dejó de pertenecer al Registro de Buques de Panamá el 7 de octubre de 2024. De igual manera, la nave M Sophia fue cancelada del Registro el 23 de enero 2025.

La AMP reiteró su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la seguridad y legalidad del transporte marítimo.

Comprometidos con el ambiente

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) completó la instalación de paneles solares en su sede, un proyecto iniciado en 2024. Destacaron que bajo la presidencia de Giulia De Sanctis y su Junta Directiva, seguirán reduciendo la huella de carbono.

ETESA aclaró pliego de cargos

ETESA informó que treinta y un representantes de los agentes del mercado y autoridades del Estado (ASEP y Secretaría Nacional de Energía) participaron en la reunión aclaratoria del pliego de cargo para la Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia Firme y Energía, exclusivo para centrales existentes. Se aclararon puntos relacionados al Pliego de Cargos LPI ETESA 01-26, cuya presentación de ofertas está programada para el 19 de marzo de 2026, fecha del acto de concurrencia. La licitación busca atender los requerimientos de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Norte Oeste, S.A., la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A. y Elektra Noreste S.A.

Mercados permanecerán abiertos

El Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri, así como el Food Court Sabores del Chorrillo y el Centro Turístico Mi Pueblito, permanecerán abiertos hoy para la atención al público, informaron ayer.

Los resultados de salir de lista

El ministro de Economía y Finanzas (MEF) indicó que la salida de Panamá de la lista contra el blanqueo de capitales de la UE, comenzó a traducirse en empresas europeas y bancos interesados en regresar e instalarse en Panamá.