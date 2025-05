“Hemos perdido 12 mil empleos en construcción en el último año, así que todas estas cosas vamos a empezar a revertir y generar empleo, y no se recupera de hoy para mañana, pero sí de poco a poco”, explicó Alejandro Ferrer, presidente de la CAPAC.

“Es un tema que tenemos que atender, no hemos decidido qué vamos a hacer con la mina... El gobierno no va a decidir solo, lo vamos a decidir todos. Sin embargo, no es el momento de irnos a las calles por el tema minero”, señaló Juan Arias, presidente de la CCIAP.