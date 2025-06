“La aprobación de la ley 462, no justifica destrozar la educación ni la economía, mediante el caos y la insubordinación. Nada justifica destrozos, saqueos, ni incendio de propiedad pública ni privada. Hora de terminar con la anarquía y regresar a la senda del trabajo y la productividad”, indicó Rubén Bustamante, experto en tributación.

“Los economistas tenemos aquella capacidad de estimar no sólo el comportamiento económico del país, sino no también, el comportamiento político de los que le mienten al país”, dijo el economista, Raúl Moreira.

“Los panameños laboriosos y productivos somos capaces de muchas hazañas en todos los ámbitos, incluso en la industria minera, la explotación de nuestros recursos minerales, así como la diversificación de nuestra economía, garantizará el estado de bienestar. La miseria no es hazaña”, dijo Carlos Salazar, ingeniero.

“La ignorancia es atrevida. No hay nada peor que la persona que no sabe y cree que sabe. No permitan que los confundan la mina tiene que abrir para el mejoramiento de la economía”, así lo manifestó, Pedro Meilán, abogado.