Duty Free del 10 de noviembre de 2026

La AmCham Panamá presentó candidatos a la Junta Directiva 2027-2028

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) presentó a los 12 candidatos que aspiran a ocupar las 6 vacantes de su Junta Directiva para el periodo 2027-2028. Las votaciones entre los miembros iniciarán el lunes 16 de noviembre.

Alerta sobre uso de contratos por servicios profesionales

“Los contratos por servicios profesionales pan para hoy, hambre para mañana, no debes usarlos en posiciones permanentes en la empresa. Mejor asesorarse antes, pagarás costos elevados e innecesarios”, señaló el abogado laboralista, Samuel Rivera.

“Bitcoin responde a la necesidad de ser autónomos”

“Nos hemos acostumbrado tanto a depender de terceros profesionales que cuando dependemos tanto, el caos puede llegar. Por eso Bitcoin responde a la necesidad de ser autónomos e independientes, pero, también interdependientes”, expresó Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.

La APEDE Chiriquí anuncia conferencia sobre Panamá Productivo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Chiriquí, anunció la conferencia “El Panamá Productivo: las nuevas zonas de oportunidad del país”, a cargo del conferencista y experto en logística Dovi Eisenman. El evento se realizará el jueves 20 de noviembre en el Hotel Aranjuez, en David, Chiriquí, con entrada sin costo para socios y $25.00 para no socios.

Panamá sede del 65th ICCA World Congress 2026

Ya inició el 65th ICCA World Congress 2026. Hasta el 11 de noviembre, Panamá reúne a líderes y profesionales de la industria de reuniones para intercambiar conocimientos, compartir tendencias y generar nuevas conexiones, destacó PROMTUR Panamá.