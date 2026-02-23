¡Viajar sin mostrar pasaporte!

La modernización de los aeropuertos ya no es una promesa futura, sino una realidad palpable en terminales internacionales.

En esa línea, el John F. Kennedy International Airport ha comenzado a implementar el sistema Enhanced Passenger Processing (EPP), basado en reconocimiento facial para agilizar el control migratorio.

La medida reduce tiempos de espera y optimiza recursos, pero también abre un necesario debate sobre la privacidad y el resguardo de datos biométricos en una era donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.