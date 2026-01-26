Verificar para no caer en lo falso

Vivimos un punto de quiebre informativo. Hoy, un video puede estremecernos sin haber ocurrido jamás.

Una investigación reciente demostró que las redes sociales fallan al advertir contenidos creados con inteligencia artificial, borrando señales que deberían proteger al público. Entramos en la era de la falsificación, donde la verdad pierde ventaja frente a la velocidad.

El periodismo y la ciudadanía debemos desconfiar, verificar y exigir reglas claras antes de normalizar una distopía digital que amenaza la confianza.