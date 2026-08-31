Usuarios y gamers, ¿son dueños de sus juegos?

¿Compras un videojuego o solo pagas por usarlo? Durante años, comprar un videojuego significaba sentir que era realmente tuyo. Hoy, con el crecimiento de las compras digitales, esa idea empieza a cambiar. Pagamos por un juego, pero en realidad adquirimos el permiso para usarlo bajo ciertas condiciones. El debate importa porque, si una plataforma cambia sus reglas o cierra, podríamos perder el acceso. La tecnología avanza, pero también debería avanzar la protección de quienes pagan por el contenido que disfrutan.