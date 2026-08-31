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Usuarios y gamers, ¿son dueños de sus juegos?

Usuarios y gamers, ¿son dueños de sus juegos?
Evelyn González
31 de agosto de 2026

¿Compras un videojuego o solo pagas por usarlo? Durante años, comprar un videojuego significaba sentir que era realmente tuyo. Hoy, con el crecimiento de las compras digitales, esa idea empieza a cambiar.

Pagamos por un juego, pero en realidad adquirimos el permiso para usarlo bajo ciertas condiciones. El debate importa porque, si una plataforma cambia sus reglas o cierra, podríamos perder el acceso.

La tecnología avanza, pero también debería avanzar la protección de quienes pagan por el contenido que disfrutan.

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