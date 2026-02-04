Una innovación estudiantil con impacto social

La tecnología aplicada a la discapacidad visual ha avanzado en distintos países con el uso de gafas inteligentes capaces de detectar obstáculos, describir entornos y leer textos mediante sensores e inteligencia artificial. Lo relevante es que este tipo de solución ya se está desarrollando también a nivel local por estudiantes panameños. El proyecto de Steven Cisneros y Ruth Betancourt adapta una innovación global a la realidad del país, apostando por herramientas accesibles que mejoran la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.