Una deuda urgente con el futuro digital de Panamá

Hablar de modernización educativa en Panamá ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. El país requiere una reforma profunda de un sistema aún regido por una ley de 1946.

Esta transformación debe colocar como eje central el uso de tecnologías educativas concretas: conectividad estable, plataformas digitales oficiales, alfabetización digital, pensamiento computacional y formación básica en inteligencia artificial desde edades tempranas. Considero clave que la reforma prepare a los estudiantes con un modelo educativo moderno y sostenible.