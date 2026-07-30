Una alternativa para cuando el GPS falla

El GPS se ha convertido en una herramienta esencial para ubicarnos, pero sus fallas en edificios, estacionamientos y espacios cerrados evidencian sus limitaciones actuales. Ahora surge una nueva propuesta: una red de satélites llamada Pulsar, desarrollada por Xona Space Systems, que busca mejorar la precisión de la ubicación incluso bajo techo. Aunque todavía está en una etapa inicial, este avance abre la puerta a una navegación más confiable en un mundo donde depender de la ubicación digital es cada vez más común.