Tus dispositivos también pueden cifrarse

Un celular perdido puede convertirse en un problema si cualquiera logra acceder a la información que guarda. El cifrado de dispositivos funciona como una barrera: transforma los datos en un código ilegible para quienes no tienen autorización. Esta protección puede encontrarse en celulares, computadoras, memorias USB y discos externos, y permite resguardar fotografías, documentos, contraseñas y otros archivos. Conocer esta herramienta es importante porque nuestros dispositivos almacenan cada vez más información personal que merece protección.