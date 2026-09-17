Transformar los servicios públicos con tecnología

La tecnología puede quitarle horas de espera a la ciudadanía cuando realmente se pone al servicio de las personas. Durante el Foro Nacional de Competitividad, el presidente José Raúl Mulino planteó ampliar Panamá Conecta para que más entidades públicas ofrezcan sus trámites de forma digital.

La meta no debería ser simplemente tener más plataformas, sino evitar filas, papeles y traslados innecesarios. Si el Estado logra integrar más servicios y hacerlos fáciles de usar, digitalizar será una mejora concreta para la vida diaria.