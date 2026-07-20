Tomas aéreas sin dron: el vuelo creado por la IA

Ya no hace falta tener un dron para crear una toma aérea impresionante. La inteligencia artificial comienza a borrar algunas barreras entre la imaginación y la producción audiovisual, permitiendo generar escenas con movimientos de cámara a partir de una simple imagen.

Herramientas como Google Flow muestran el potencial de esta tecnología, mientras plantean nuevos desafíos sobre la autenticidad de lo que vemos. En la era de la IA, el reto será distinguir entre una imagen creada y una historia real con contexto.