Teléfonos con teclado basados en Android

Cada cierto tiempo, la tecnología revisita el pasado, recuperando el teclado físico, un elemento que muchos creían obsoleto. Lejos de ser solo nostalgia, responde al deseo de quienes añoran la escritura rápida y precisa de antes. Unihertz lidera esta tendencia con su Titan 2 Elite, un dispositivo Android que combina teclado físico y pantalla AMOLED fluida, prometiendo cinco años de actualizaciones. Este renacimiento demuestra que la funcionalidad y la productividad pueden coexistir con el estilo retro, sin sacrificar tecnología moderna.