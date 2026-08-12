SafeSearch no sustituye la supervisión parental

¿Realmente proteger a los hijos en internet significa bloquear lo que pueden encontrar? SafeSearch, filtro de Google, puede parecer una solución sencilla, pero ningún filtro entiende por completo la diferencia entre contenido peligroso, curiosidad y aprendizaje.

El problema surge cuando los padres confían más en una herramienta que en su propia responsabilidad de acompañar. Además, internet cambia constantemente y los filtros siempre tendrán límites.

En mi opinión, ningún botón puede sustituir la responsabilidad de los padres frente a lo que los menores consumen en internet.