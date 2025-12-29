Relojes + audífonos: la nueva tendencia

Los relojes inteligentes con audífonos incorporados integran todo dentro del propio reloj, que funciona como estuche y cargador.

Su principal ventaja es la comodidad, ya que te permiten llevar todo junto, reducen el riesgo de perder los audífonos y facilitan llamadas, música y el ejercicio sin cargar accesorios extra.

Sin embargo, presentan desventajas como calidad de audio generalmente media, menor duración de batería al compartir energía para ambos dispositivos, diseños voluminosos y una oferta limitada de modelos avanzados.