Ratón tradicional vs inalámbrico

Los ratones han evolucionado junto a la computación, ofreciendo numerosas alternativas, entre ellas la inalámbrica que, aunque cómoda, igual tiene sus pros y contras.

Con cable ofrecen latencia mínima, mayor precisión y estabilidad, ideal para juegos competitivos y trabajos de alta demanda. No requieren baterías y suelen ser económicos. Su desventaja es el cable, que puede limitar movimiento y desordenar tu escritorio.

Los inalámbricos brindan libertad de movimiento y un escritorio más limpio; excelentes para laptops. Sin embargo, dependen de baterías y pueden sufrir ligeras interferencias.