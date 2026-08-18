¿Qué tan seguros son los “lives”?

¿Sabía que Discord es una plataforma digital muy utilizada por jóvenes y aficionados a los videojuegos para conversar, crear comunidades y hacer transmisiones en vivo? Su reciente decisión de suspender los “lives” en Brasil, tras cuestionamientos por fallas de moderación, debería preocupar también a Panamá. No podemos seguir creyendo que los algoritmos resolverán todos los riesgos de internet. Cuando hay menores expuestos, las plataformas deben responder y los gobiernos actuar. Esperar una tragedia para reaccionar sería el peor error.