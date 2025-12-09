Protege tus tarjetas del robo electrónico

Para proteger tus tarjetas de crédito y evitar clonaciones, usa tarjetas con chip y paga solo en sitios y comercios confiables. Evita hacer operaciones en redes Wi-Fi públicas y activa alertas de movimientos en tu banco. Revisa siempre cajeros y terminales para detectar skimmers y cubre el PIN cuando vayas a digitarlo. No compartas datos por mensajes y compra solo en páginas con “https”. Utiliza billeteras digitales. Mantén contraseñas y PIN seguros, cámbialos regularmente y revisa tus estados de cuenta cuando hagas pagos para detectar cargos sospechosos a tiempo.