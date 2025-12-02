Potencia tu laptop básica

Instalar un disco de estado sólido (SSD) en una laptop con procesador de gama media es una mejora significativa para el rendimiento general.

El sistema iniciará más rápido, los programas se abrirán casi al instante y los tiempos de carga serán más cortos.

También se optimizará el uso del procesador al evitar cuellos de botella causados por los discos duros mecánicos.

Además, un SSD consume menos energía, genera menos calor y no produce ruido.

Esto se traduce en mayor autonomía, menor desgaste y una experiencia más fluida.