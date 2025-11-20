Posicionamiento en la palma de la mano

Los tags GPS han evolucionado desde grandes rastreadores industriales hasta pequeñas etiquetas inteligentes. Inicialmente dependían sólo del GPS y redes móviles, con alto consumo y poca precisión en interiores. Con la miniaturización surgieron dispositivos personales, luego sistemas híbridos que combinan GPS, WiFi y Bluetooth para mejorar autonomía y exactitud. La gran revolución llegó con las redes colaborativas de Apple, Samsung y Tile, que permiten localizar objetos sin GPS propio. Hoy se integran varias tecnologías incluyendo conectividad satelital.