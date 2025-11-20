Desde la web

Posicionamiento en la palma de la mano

José Miguel Andrade
20 de noviembre de 2025

Los tags GPS han evolucionado desde grandes rastreadores industriales hasta pequeñas etiquetas inteligentes. Inicialmente dependían sólo del GPS y redes móviles, con alto consumo y poca precisión en interiores. Con la miniaturización surgieron dispositivos personales, luego sistemas híbridos que combinan GPS, WiFi y Bluetooth para mejorar autonomía y exactitud. La gran revolución llegó con las redes colaborativas de Apple, Samsung y Tile, que permiten localizar objetos sin GPS propio. Hoy se integran varias tecnologías incluyendo conectividad satelital.