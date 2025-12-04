Desde la web

Phishing a través de teléfonos inteligentes

José Miguel Andrade
04 de diciembre de 2025

Protegerse del phishing en teléfonos inteligentes requiere precaución y hábitos seguros. Es fundamental que desconfíes de mensajes inesperados que incluyan enlaces o solicitudes urgentes, ya sean SMS, correos o mensajes de apps.

Antes de pulsar, debes verificar siempre la URL completa y evitar enlaces acortados. Nunca compartas códigos de verificación y confirma cualquier notificación sospechosa directamente con la empresa. Instala solo aplicaciones desde tiendas oficiales y mantén el sistema operativo actualizado.

