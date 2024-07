No son para educar

Hay quienes piensan que las redes sociales son plataformas para educar a niños y jóvenes, al punto que critican a creadores de contenidos, artistas o a cualquier personalidad que sube algo con lo que no están de acuerdo.

Estas personas se equivocan, en especial, cuando aducen que hay menores de edad, que aún no tienen criterio, observando las publicaciones. El primer error es que si no tiene una edad adecuada, no debería tener un perfil en estas apps y el segundo problema, es no supervisar qué ven los chicos. La educación se aprende en casa y aunque pase el tiempo, es algo que no cambiará.