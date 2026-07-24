No es digitalizar, es que haya medicinas

La nueva herramienta digital de la CSS representa un avance en la modernización del sistema, pero la tecnología no puede ser vista como la solución completa si el problema principal sigue siendo el acceso a los medicamentos. Una plataforma puede facilitar consultas y brindar información, pero el verdadero impacto se medirá cuando los asegurados encuentren sus tratamientos disponibles. La innovación debe ir más allá de digitalizar procesos: debe responder a las necesidades reales de los ciudadanos y mejorar el sistema de salud.