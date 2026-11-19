La Navidad también cambia con la tecnología, y los árboles son una muestra de ello. Cada vez es más común encontrar luces que se controlan desde el celular, cambian de color o crean distintos ambientes con solo tocar un botón. Algunas incluso permiten programar horarios de encendido y apagado, lo que facilita su uso en casa. Estas opciones hacen que decorar sea más divertido y sencillo, pero también vale la pena pensar en el consumo de energía. Al final, no se trata de tener el árbol más iluminado, sino de disfrutar la decoración sin gastar de más y mantener viva la tradición.