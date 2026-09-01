Modernizar también es escuchar al usuario

La tecnología debe hacerle la vida más fácil al usuario, no convertir una experiencia cotidiana en una fuente de confusión. Si al pasar la tarjeta el sistema solo indica “Pase adelante”, sin mostrar cuánto se cobró ni el saldo disponible, es lógico que surjan dudas.

También debe ofrecer información clara sobre cada transacción, para que el usuario pueda verificar que su tarjeta funcionó correctamente. Escuchar al pasajero debe ser parte importante del proceso. Mejorar el sistema sí, pero pensando primero en el usuario y sus necesidades.