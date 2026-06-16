Miles conectados, un solo partido

A cinco días de haber comenzado el Mundial de Fútbol 2026, una de las imágenes más llamativas no ocurre dentro de la cancha, sino en las gradas. Miles de aficionados permanecen conectados al mismo tiempo gracias a las redes Wi-Fi instaladas en los estadios, compartiendo goles, fotografías y videos en tiempo real. Esta capacidad tecnológica refleja cómo el fútbol moderno se ha transformado en una experiencia digital permanente, donde el aficionado ya no solo observa el espectáculo, sino que también lo transmite y lo consume de manera instantánea.