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Microsoft desarrolla tecnología MicroLED

Microsoft desarrolla tecnología MicroLED
Evelyn González
18 de marzo de 2026

La propuesta de Microsoft consiste en usar tecnología MicroLED, un tipo de luz muy pequeña y eficiente, para mejorar cómo se mueven los datos dentro de los centros que hacen funcionar internet, como redes sociales, correos y videos.

Esta innovación permitiría reducir el consumo de electricidad y hacer que los servicios digitales funcionen de forma más rápida y estable. Sin embargo, no frena el crecimiento del uso de internet, por lo que sigue siendo necesario fomentar un consumo más responsable y equilibrado de la tecnología.

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Panamá
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