Microsoft desarrolla tecnología MicroLED

La propuesta de Microsoft consiste en usar tecnología MicroLED, un tipo de luz muy pequeña y eficiente, para mejorar cómo se mueven los datos dentro de los centros que hacen funcionar internet, como redes sociales, correos y videos.

Esta innovación permitiría reducir el consumo de electricidad y hacer que los servicios digitales funcionen de forma más rápida y estable. Sin embargo, no frena el crecimiento del uso de internet, por lo que sigue siendo necesario fomentar un consumo más responsable y equilibrado de la tecnología.