Las redes también construyen solidaridad

Cuando ocurre una tragedia, una publicación puede convertirse en el primer paso para ayudar a una familia. El reciente sismo en Panamá ha mostrado cómo las redes sociales amplían la forma de organizar la solidaridad, al conectar necesidades con personas y empresas dispuestas a colaborar. La entrega de una casa contenedor a una familia damnificada en Herrera, por iniciativa del alcalde de Panamá, es un ejemplo de cómo la difusión digital puede acercar apoyos. La tecnología no reemplaza la ayuda tradicional, pero abre nuevas vías para sumarse.