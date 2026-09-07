La urgencia digital que empuja a comprar de más

Muchas plataformas de comercio electrónico recurren a cupones que simulan ser dinero, pero que solo se activan si el comprador sigue sumando artículos al carrito. A esto se agrega un cronómetro en cuenta regresiva que instala la falsa urgencia de perder la oferta, junto con precios tachados que en muchos casos nunca existieron. La práctica tiene nombre: “dark pattern”, una técnica de diseño pensada para inducir al gasto mediante la promesa de un beneficio condicionado. No hay descuento que valga tanto como la decisión de no comprar por impulso.