La tecnología también guarda la historia

Cada desfile deja imágenes, sonidos y testimonios que forman parte de la memoria de un país. Sin embargo, muchas de esas escenas terminan olvidadas en teléfonos, discos duros o publicaciones que desaparecen de las redes.

La tecnología puede ayudar a conservarlas: archivos digitales organizados, fotografías identificadas, videos con fecha y lugar, y grabaciones de las bandas escolares permiten que futuras generaciones conozcan cómo se celebraba el 3 de noviembre.

Japón ofrece una referencia: el 3 de noviembre celebra el Día de la Cultura y abre gratuitamente museos nacionales. Panamá también puede acercar su historia mediante plataformas digitales, recorridos virtuales y colecciones públicas accesibles.

La memoria patria merece estar disponible más allá de cada celebración, fácilmente.