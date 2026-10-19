La tecnología que moviliza donaciones

En la era digital, las redes sociales se han convertido en herramientas para movilizar recursos ante emergencias. En Panamá, las campañas digitales para apoyar a los damnificados por el sismo del 9 de octubre muestran cómo estas plataformas pueden conectar a personas dispuestas a ayudar con familias que necesitan recuperar sus hogares. A través de publicaciones, videos y retos solidarios, la ciudadanía puede difundir iniciativas, sumar donantes y ampliar el alcance de la ayuda, demostrando que la tecnología también puede ponerse al servicio de la solidaridad.