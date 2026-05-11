La ilusión de coleccionar

Las bibliotecas digitales parecen infinitas: cientos de juegos, películas o libros almacenados en una cuenta. Rara vez producen esa sensación de ser una colección real.

No ocupan espacio, no envejecen contigo y a veces ni siquiera recuerdas qué posees. Coleccionar antes implicaba búsqueda, cuidado y permanencia. Hoy, basta un clic y una contraseña.

La abundancia convirtió la acumulación en algo automático y desechable. Quizás por eso muchos han vuelto al formato físico. No por nostalgia, sino porque tocar, ordenar y conservar hace sentir que algo realmente nos pertenece.