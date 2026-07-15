La IA avanza más rápido que las leyes

La inteligencia artificial avanza más rápido que la capacidad de muchos gobiernos para establecer normas. Herramientas capaces de crear imágenes falsas, difundir desinformación en línea, copiar obras protegidas por derechos de autor o reemplazar tareas realizadas por personas ya forman parte de la realidad. La decisión de Australia de crear una Oficina de IA refleja que estos desafíos requieren reglas claras. La verdadera pregunta es si las leyes evolucionarán al mismo ritmo que la tecnología o seguirán llegando demasiado tarde.